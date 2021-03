Tornado distruttivo in Georgia: case rase al suolo nella città di Newnan [VIDEO]

Negli ultimi giorni gli stati del sud-est americano sono stati colpiti da violenti temporali e una serie di tornado, alcuni distruttivi.

Alabama e Georgia sono gli stati coinvolti dai maggiori danni. Purtroppo in Alabama sono state registrate anche 5 vittime, come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

In Georgia fa notizia un tornado estremamente violento che si è abbattuto la notte fra Giovedì e Venerdì nel centro di Newnan, città vicino ad Atlanta. Il tornado, probabilmente di categoria EF-4 (sulla scala Enhanced Fujita che arriva a 5 come livello massimo), ha prodotto venti superiori ai 250 km/h, causando danni catastrofici.Â

Il vortice ha devastato numerose abitazioni (alcune letteralmente rase al suolo o sventrate), abbattuto alberi e linee elettriche. Possiamo vedere in queste immagini riprese da un drone la scia di devastata portata dal tornado sulla cittadina di Newnan. Il bilancio, stando a fonti locali, è di 1 morto ed alcuni feriti.





A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook