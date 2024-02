Google: sbarca in Italia “News Showcase” per premiare contenuti di qualità

Google è pronto a potenziare il livello comunicativo anche in Italia. Dopo i vari annunci arrivati a fine 2020, ecco che sbarca anche in Italia “News Showcase”, un servizio che andrà a migliorare sensibilmente Google News e Discover, tra gli aggregatori di notizie di vario genere più visitati in Italia.

News Showcase è un programma di licenze che prevede la remunerazione per una serie di editori scelti da Google in modo da migliorare qualitativamente l’informazione sul principale motore di ricerca. Questo servizio porterà benefici sostanziali ai lettori, i quali potranno contare su contenuti di qualità facilmente raggiungibili con delle semplici ricerche su Google.

Al momento News Showcase esordirà in Italia con 13 gruppi editoriali e 76 pubblicazioni a tiratura nazionale e locale. Tra i gruppi firmatari rientrano: Caltagirone Editore, Ciaopeople, Citynews, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano, RCS Media Group, Sole 24Ore.

Mentre tra le testate nazionali e locali si citano: Corriere della Sera, Fanpage, il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Gazzettino, ilGiornale.it, Il Giorno, Gruppo Corriere, IVG.it, Libero, Il Mattino, Il Messaggero, MilanoToday, La Nazione, il Resto del Carlino, Roma Today, il Sole 24Ore, Il Tempo e Varesenews.

Google ha subito messo in chiaro che gli accordi conclusi in Italia si basano sui principi fissati nell’art. 15 della Direttiva Europea sul diritto d’autore. Con la cessione dei diritti in licenza permetterà a Google di dar loro maggior visibilità, migliorarne la qualità e consolidare i legame coi propri lettori.

NOVITA’ PER I LETTORI | Con l’arrivo di News Showscase ci saranno tangibili miglioramenti nel viaggio del lettore nell’informazione sul web. Quante volte vi siete imbattuti in titoli accattivanti e sensazionali, per poi trovarsi davanti ad un articolo di poche ore senza nulla di particolarmente interessante? Tutto questo con Showcase non accadrà più perché punta proprio ad impedire questo genere di circostanze.

Per quel che riguarda l’informazione meteorologica non c’è ancora nulla di chiaro e concreto, nonostante sia uno dei temi maggiormente bistrattati negli ultimi tempi sia dalle testate giornalistiche e dai siti di meteorologia, i quali pur di ottenere accessi e lettori propongono termini poco scientifici e ricorrono molto spesso ad allarmismo e sensazionalismo.

