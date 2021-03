Meteo Protezione Civile domani 29 Marzo: alta pressione e tanto sole sull’Italia

La giornata di domani non vedrà sostanziali variazioni rispetto alle giornate precedenti. Avremo per tanto condizioni di stabilità e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi grazie all’alta pressione che interesserà l’intera penisola.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Lunedì 29 Marzo 2021

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nottetempo nebbie diffuse sulle pianure del Nord e zone interne del Centro in rapido diradamento dalla mattinata.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Nord.

Venti: tendenti a localmente forti settentrionali sulla Puglia meridionale.

Mari: tendente a molto mosso lo Ionio settentrionale.

A cura di Francesco Ladisa

