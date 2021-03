Previsioni meteo: forte anticiclone fino a giovedì, Pasqua e Pasquetta con l’ombrello?

Caldo quasi estivo in arrivo ad inizio settimana, poi tracollo dell’alta pressione da venerdì. Sempre più probabili feste di Pasqua col maltempo! Previsioni meteo appena aggiornate.

L’alta pressione ha conquistato pienamente tutta Italia come dimostrato in questa mite domenica delle Palme, ma come già avevamo enunciato ieri l’esplosione della primavera avverrà nei prossimi quattro giorni.

L’anticiclone si rinforzerà ulteriormente su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e coinvolgerà a pieno tutta Italia, in particolar modo il centro-nord: sarà proprio qui che avremo un importante aumento delle temperature e condizioni meteo molto stabili.

Tra lunedì e giovedì l’Italia vivrà un periodo estremamente mite con temperature massime vicine ai 25-26°C in pianura Padana, sul versante tirrenico e le isole maggiori. Queste temperature saranno più probabili sui settori interni o le pianure lontane dal mare, mentre sulle coste le brezze andranno a mitigare le alte temperature rendendole più gradevoli.

L’area meno interessata dal forte aumento termico sarà il basso Adriatico tra Molise, Puglia e Basilicata grazie alla presenza di moderati venti di maestrale.

CAMBIA TUTTO VERSO PASQUA | La tendenza ad un progressivo peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana, ovvero a ridosso di Pasqua, riceve sempre più consensi da parte dei modelli matematici.

L’alta pressione cederà a partire da venerdì e potrà dare il via libera ad una forte perturbazione proprio nel week-end di Pasqua.

Al momento tra le ipotesi più accreditate vi è la formazione di una profonda bassa pressione nel Tirreno alimentata da correnti più fredde provenienti da nord/nord-est, la quale innescherebbe piogge diffuse e temporali su molte regioni da nord a sud. Il maltempo, poi, potrebbe persistere anche nella giornata di Pasquetta unito anche ad un netto calo delle temperature su tutta Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

