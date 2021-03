Indonesia: esplosione e devastante incendio in una raffineria colpita da un fulmine

Una potente esplosione è avvenuta in una raffineria in Indonesia, innescando un gigantesco incendio. L’incidente si è verificato a Balongan, nella provincia di West Java, circa 200 km a est di Giacarta. Il bilancio è di una vittima, tre dispersi, 20 feriti di cui cinque in modo grave.

La società che gestisce l’impianto ha riferito che l’incendio si è concentrato nelle unità di stoccaggio della raffineria, e non c’è stato alcun impatto sull’impianto di lavorazione.

La causa, molto probabilmente, è un fulmine caduto proprio sull’impianto. Poco prima dell’incendio infatti era in corso sulla zona una tempesta di fulmini.

https://t.co/OSe4NFoOAg 🚨 (@disclosetv) 发推说:JUST IN – Massive explosion at the Balongan oil refinery in Indonesiapic.twitter.com/UQaj9wkr0z

⚡️ Harus Segera Diselidiki Apa Sebabya Ini

Kebakaran⁉️

Apakah Ada Hubungan Dengan kejadian Di Suez Canal ❓❗️ https://t.co/KxBPgitY6G — Evert Beethoven (@Evertbeetho) March 29, 2021

A cura di Francesco Ladisa

