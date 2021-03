Indonesia: tornado si abbatte con violenza su Bandung [VIDEO]

Potente tornado colpisce Bandung in Indonesia. CI sono danni importanti ma nessuna vittima al momento. I video del fenomeno.

Un potente tornado si è abbattuto in Indonesia, precisamente nelle aree occidentali di Giava, sulla città di Bandung. Il tornado ha attraversato alcune aree abitate dove ha causato danni importanti.

Dai video che circolano in rete si nota la furia del vento scatenato dal tornado: il fenomeno vorticoso è stato in grado di strappare albero con grande facilità e di danneggiare le abitazioni. Fortunatamente non ci sono notizie di vittime o feriti, ma i danni sono importanti in alcuni distretti di Bandung. Probabilmente, a giudicare dai danni, ci troviamo davanti ad un tornado F2 sulla scala Fujita.



A cura di Raffaele Laricchia

