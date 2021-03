Si sblocca il Canale di Suez, la Ever Given si rimette in marcia e riprende il traffico

Con questa immagine scattata pochi minuti fa sul Canale di Suez, in Egitto, confermiamo ufficialmente che è ripreso il regolare traffico in uno dei canali più trafficati al mondo e indispensabile per le rotte commerciali del globo.

La gigantesca portacontainer Ever Given della società Evergreen è stata disincagliata nelle ultime ore ed ha ripreso il suo regolare viaggio nel Canale di Suez. I suoi 400 metri di lunghezza avevano letteralmente bloccato il traffico nel canale per quasi una settimana a seguito di una forte tempesta di sabbia, producendo danni economici enormi (pari a diverse decine di miliardi di dollari).

Così dopo sei giorni nel canale di Suez è ripresa la navigazione delle 321 navi in attesa dopo che il cargo si era incagliato sui fondali sabbiosi.

La neve si è rimessa in moto esattamente attorno alle 15 grazie all’ausilio di dieci rimorchiatori che poco alla volta sono riusciti a disincagliarla e a riportarla dove l’altezza dell’acqua era più profonda.

Ora però la palla passa alla politica e all’economia: l’Egitto rivendica di aver svolto il 98% del lavoro per riportare tutto alla normalità , mentre non è dello stesso avviso la società olandese Smit Salvage che ha partecipato in modo determinante alle operazioni di disincaglio della Ever Given.

A cura di Raffaele Laricchia

