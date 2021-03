Meteo: anticiclone all’apice, oggi è piena primavera! Ecco le temperature

Alta pressione ben presente e stabile su tutta Italia. Aumentano ulteriormente le temperature oggi, vediamo le previsioni meteo.

Stiamo entrando nella fase più stabile e calda di questo periodo dominato dall’alta pressione, la quale persisterà senza particolari disturbi almeno fino a giovedì. Successivamente le cose andranno cambiando man mano a causa di infiltrazioni più fresche che daranno luogo a svariati acquazzoni e temporali da nord a sud, proprio in prossimità di Pasqua.

Quest’oggi l’alta pressione sta sovrastando tutta Italia con effetti più che evidenti: il Sole splende in ogni angolo della penisola e le nubi presenti potremmo quasi contarle su due mani.

L’arrivo di aria più calda da sud implicherà un ulteriore aumento delle temperature specie in pianura Padana e sulle regioni tirreniche, mentre su Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Molise potrebbe sopraggiungere qualche raffica di maestrale o grecale pronta a rinfrescare l’aria.



Le temperature massime più alte di oggi le registreremo al nord, in Toscana, nel Lazio, in Campania e in Sardegna: molto probabili picchi di 24-25°C in Emilia, sul basso Veneto, in Lombardia e anche su torinese e cuneese. Situazione molto simile a Firenze e gran parte delle zone interne della Toscana dove la colonnina di mercurio oscillerà tra i 22 e i 25°C.

Fino a 23°C su Roma, 22-23°C su Napoli e zone interne della Sardegna. Qualche grado in meno sul versante adriatico dove andremo dai 17 ai 19-20°C.

A cura di Raffaele Laricchia

