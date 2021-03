Previsioni meteo: maltempo diffuso in arrivo sabato, brutto tempo anche a Pasqua?

Mentre l’alta pressione avvolge tutta Italia e in molte località registriamo temperature quasi estive, come i 28.8°C registrati a Firenze, lo sguardo volge subito al week-end e alle festività pasquali.

Ve ne avevamo parlato in questo articolo e le possibilità di un peggioramento nel week-end aumentano sempre più. L’alta pressione subirà un graduale indebolimento già tra giovedì e venerdì, giorni in cui assisteremo comunque a tempo variabile caratterizzato da qualche rovescio o temporale pomeridiano su colline e rilievi.

Il peggioramento più marcato, invece, arriverà nella giornata di sabato 3 aprile: l’alta pressione retrocederà rapidamente e lascerà spazio a correnti più fresche nord-orientali che porteranno nubi, piogge e temporali diffusi su gran parte della penisola. Saranno interessate soprattutto le regioni centro-meridionali e i settori interni delle stesse, mentre in maniera più marginale verrà coinvolto il nord. Comunque acquazzoni e temporali non dovrebbero mancare per Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia, Trentino.

Con l’arrivo del maltempo ci sarà un inevitabile diffuso calo delle temperature su gran parte della penisola.

PASQUA INSTABILE? C’è ancora qualche incertezza per la previsione della giornata di Pasqua, domenica 4 aprile, ma dalle ultime emissioni pare che la perturbazione del giorno precedente andrà gradualmente attenuandosi. Ciò non toglie che avremo ancora nubi e residue piogge/temporali su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Calabria. Sulle restanti regioni avremo un graduale miglioramento del tempo ma attenzione alle raffiche di vento in arrivo su gran parte del centro-sud.

Con molta probabilità sarà una Pasqua fredda da nord a sud, con temperature che scenderanno sotto le medie anche in presenza del Sole!

A cura di Raffaele Laricchia

