Scossa di terremoto in Austria: paura a Vienna, sisma avvertito anche in altri paesi

Una intensa scossa di terremoto è avvenuta poco fa in Austria. Il sisma, secondo le prime stime dell’EMSC, è stato di magnitudo 4.9 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro nell’estrema area orientale del paese.

Il terremoto, avvenuto alle 18:25 ora italian, è stato avvertito distintamente in gran parte dell’Austria centro-orientale. Paura a Vienna, distante circa 50 km dall’epicentro, dove migliaia di persone hanno segnalato in rete il fenomeno. La scossa è stata percepita anche in Slovacchia, Slovenia e soprattutto Ungheria.

Non ci attendiamo danni significativi. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

