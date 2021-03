Troppo bel tempo e poca pioggia al nord: preoccupa il Po in secca

Dopo un autunno e un primo mese invernale davvero ricchi di piogge su tutto il nord Italia le cose sono gradualmente cambiate nei mesi successivi tanto da annullare tutti i benefici di quelle piogge. Cosa è successo?

Le continue alte pressioni che si sono prodigate nel Mediterraneo tra gennaio, febbraio e marzo hanno portato periodi estremamente stabili e siccitosi su tutto il nord Italia, mentre le precipitazioni si concentravano sul centro-sud.

Il prolungato periodo di bel tempo ha innescato una fase molto siccitosa che si è tradotta in un drastico calo del livello dei fiumi ed un importante scioglimento della neve sulle Alpi sotto i 1500 metri.

Tra le varie situazioni di siccità spicca il Po, la cui portata è scesa sotto i 1000 metri cubi al secondo per la prima volta nell’anno. Al momento il principale fiume d’Italia registra una portata del -24% rispetto alla media.

Situazione molto simile anche per fiumi come l’Enza, il Secchia, il Reno e il Trebbia.



“Al fine di risparmiare l’acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie – osserva in una nota il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – abbiamo elaborato e proposto per tempo un progetto concreto immediatamente cantierabile, un intervento strutturale reso necessario dai cambiamenti climatici“. Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi con procedure autorizzative non complesse, in modo da instradare velocemente il progetto complessivo e ottimizzare i risultati finali”.

Ma quanto torna la pioggia? Al momento non si intravedono perturbazioni organizzate di stampo atlantico almeno sino a Pasquetta. Comunque nel week-end torneranno locali acquazzoni e temporali al nord, ma non andranno a migliorare nettamente la situazione di siccità ora presente.

A cura di Raffaele Laricchia

