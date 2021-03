Caldo anomalo in Italia, 27-28°C su tante città del centro-nord, gente al mare a Napoli (in zona rossa)

Giornata quasi estiva in Italia, temperature vicine ai 30°C al centro-nord. Gente al mare a Napoli nonostante la zona rossa.

L’alta pressione sub-tropicale sta regalando un finale di marzo dai connotati tardo-primaverili o addirittura estivi in certi casi. Sul centro-nord la colonnina di mercurio si è portata fino a 26-28°C su tante località della pianura Padana e del lato tirrenico. Firenze è la città più calda d’Italia con 29.1°C, seguono Prato con 28.4°C, Mantova 27°C, Ferrara, La Spezia, Trento e Arezzo 26°C, e tutte le altre tra 23 e 25°C.

Fino a 24°C a Roma, mentre Napoli si è fermata solo a 21°C: questa temperatura non ha impedito a decine e decine di persone di riversarsi su spiagge e scogli come una tipica giornata estiva, nonostante la zona rossa in vigore in tutta la Campania. La foto in alto, a corredo dell’articolo, è stata diffusa sui social ed è stata scattata sugli scogli di Marechiaro a Napoli.

Al sud le temperature sono leggermente più basse rispetto al centro-nord, in virtù dei venti deboli di maestrale che riescono a rinfrescare leggermente l’aria. Comunque la giornata è stupenda da nord a sud, senza alcuna eccezione.

Nel week-end ritorna l’inverno! Leggi qui >>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook