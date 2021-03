Giappone: erutta il Monte Otake sull’isola di Surwanose

Una intensa eruzione si è verificata in Giappone sul vulcano Otake, situato sull’isola Suwanosejima dello stato di Kagoshima. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), si sono verificate diverse esplosioni alle 02.57 del mattino di Mercoledì (ora locale), proiettando rocce e lapilli fino a 1 km di distanza dal vulcano.Â

Fonti di stampa hanno dichiarato che non vi sono feriti o vittime. L’allerta dell’attività vulcanica è stata portata al livello 3, secondo cui si raccomanda la popolazione di “non avvicinarsi al vulcano”.

Suwanosejima è una delle isole Tokara, appartenente alla prefettura di Kagoshima. L’isola copre 27,66 km² di superficie e ha una popolazione di 48 persone. Sebbene l’isola abbia un aeroporto, non ci sono servizi regolari, e l’accesso è normalmente in traghetto per la città di Kagoshima sulla terraferma.

A cura di Francesco Ladisa

