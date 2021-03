Grave scoperta degli scienziati: nevica plastica in Siberia

Uno dei pericoli più grandi che la Terra sta affrontando è l’inquinamento ambientale, purtroppo messo troppo da parte nell’ultimo anno. I danni ambientali dell’inquinamento si stanno palesando anche negli angoli più remoti del mondo, come la Siberia: qui gli scienziati hanno scoperto la presenza della plastica nella neve caduta. Agli occhi di tanti lettori potrebbe quasi sembrare una “fake news”, ma vi assicuriamo che non lo è.

Il team di scienziati russi, della Tomsk State University (TSU), ha analizzato diversi campioni di neve prelevati da venti regioni siberiane. Le analisi hanno purtroppo dato risultati pessimi: la neve contiene fibre di plastica trasportate nell’aria e poi cadute al suolo assieme alle precipitazioni nevose. Queste fibre di plastica sono state ritrovate in zone lontane migliaia di chilometri dalle grandi città, il che aggrava ancor di più la situazione.



Per fibre di plastica si intendono frammenti provenienti da indumenti, smalti, vernici e contenitori ridotti in piccolissime dimensioni. Queste fibre non sono biodegradabili e grazie ai forti venti delle alte quote possono raggiungere ogni angolo della Terra.

Gli esperti ritengono che queste fibre di plastica, a lungo andare, possano rappresentare un rischio elevato per la salute umana e la vita marina. Non a caso nei mesi scorsi erano state rinvenute tracce di microplastiche nel sistema digestivo dei pesci dei fiumi siberiani.

A cura di Raffaele Laricchia

