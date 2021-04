Spettacolo notturno dell’Etna: in atto la 17esima eruzione consecutiva [VIDEO LIVE]

Dopo le prime avvisaglie arrivate ieri sera, ecco che l’Etna è tornato in piena attività regalando la diciassettesima eruzione consecutiva nel 2021. Il parossismo arriva dopo una settimana di pausa in cui ha nuovamente accumulato energia capace di dar vita ad un nuovo spettacolo, questa volta in piena notte.

Da circa un’ora si susseguono altissime fontane di lava, boati e purtroppo anche cadute di cenere e lapilli. Fortunatamente quest’ultimo fenomeno, ovvero il più dannoso e pesante per i centri abitati, è relegato all’area del vulcano grazie ai venti abbastanza deboli presenti in questi minuti. La nube di cenere comunque tende a muoversi verso sud, ovvero verso i comuni di Paternò, Pedara, Nicolosi, Ragalna.

Ecco il video in diretta:



A cura di Raffaele Laricchia

