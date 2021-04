Forte terremoto in Algeria, paura a Costantina. Tremori fino a Tunisi

Torna a tremare l’Algeria settentrionale dopo il sisma che causò danni circa due settimane fa. La nuova intensa scossa è avvenuta oggi 1 aprile 2021, precisamente alle 16.33.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto è avvenuto sul nord-est dell’Algeria tra Azzaba e Ben Azzouz, decisamente più a est della forte scossa di due settimane fa. Il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 5.1, con ipocentro a circa 20 km di profondità.

La scossa è stata nettamente avvertita in un raggio di almeno 100 km: paura nella città di Costantina, distante 60 km dall’epicentro, Guelma, El Bouni. Sisma avvertito anche su Bejaia (epicentro del terremoto del 18 marzo). Paura anche in Tunisia dove il sisma è stato avvertito per alcuni secondi in modo lieve (anche a Tunisi).

Al momento non risultano danni a cose o persone.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook