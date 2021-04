Intensa scossa di terremoto nell’Adriatico in mattinata, avvertita in Abruzzo, Molise e Puglia

Continua a tremare ininterrottamente il mar Adriatico centrale: un nuovo intenso movimento tellurico si è verificato alle 08.55 di oggi 1 aprile 2021, nella stessa area dove nei giorni scorsi si è innescato un notevole sciame sismico.

Secondo i dati dell’INGV la nuova scossa avvenuta questa mattina ha raggiunto la magnitudo richter 4.0, con ipocentro a 10 km di profondità. Epicentro a 35-50 km dalle isole croate di Vis e Korcula e circa 80 km a nord del Gargano.

Il terremoto è stato avvertito con tremori sul Gargano e nel foggiano, mentre in forma più lieve è stato percepito anche sulle coste di Molise e Abruzzo (da dove arrivano diverse segnalazioni).

Non ci sono danni a cose o persone. La sequenza sismica potrebbe durare ancora a lungo come affermato dall’INGV (LEGGI QUI).

A cura di Raffaele Laricchia

