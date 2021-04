Napoli: nella notte lieve scossa di terremoto nei Campi Flegrei, avvertiti boati

Una scossa di terremoto di debole entità si è verificata nella notte di oggi 1 aprile 2021, precisamente nell’area di Campi Flegrei a sud di Napoli e Pozzuoli.

Secondo i dati dell’INGV il sisma, avvenuto alle 01.10 di notte, è stato di magnitudo 2.0, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 4 km di profondità. Epicentro nel cuore del golfo di Pozzuoli, a circa 2 km dalle coste. Il sisma, certamente legato all’attività vulcanica dei Campi Flegrei (supervulcano che si estende sia sulla terraferma che in mare nel golfo di Pozzuoli), è stato avvertito con tremori e boati di brevissima durata.

Le segnalazioni sono arrivate perlopiù da Pozzuoli, Bagnoli e i quartieri sud-occidentali di Napoli (Fuorigrotta e Posillipo). Naturalmente non ci sono danni a cose o persone. L’episodio rientra nella normale attività sismico-vulcanica dei Campi Flegrei, per cui non deve destare preoccupazione.



I centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Bacoli NA 3 26560 26560 Monte di Procida NA 5 12886 39446 Pozzuoli NA 6 81661 121107 Procida NA 8 10530 131637 Quarto NA 10 40930 172567 Napoli NA 13 974074 1146641 Marano di Napoli NA 13 59874 1206515 Calvizzano NA 14 12329 1218844 Qualiano NA 14 25702 1244546 Mugnano di Napoli NA 15 34828 1279374 Ischia NA 16 19915 1299289 Villaricca NA 16 31122 1330411 Giugliano in Campania NA 17 122974 1453385 Melito di Napoli NA 18 37826 1491211 Casavatore NA 18 18661 1509872 Casamicciola Terme NA 18 8362 1518234 Arzano NA 18 34886 1553120 Parete CE 18 11442 1564562 Sant’Antimo NA 19 33905 1598467 Barano d’Ischia NA 19 10113 1608580 San Giorgio a Cremano NA 19 45557 1654137 Casoria NA 19 77642 1731779 Casandrino NA 20 14336 1746115 Ercolano NA 20 53709 1799824 Lacco Ameno NA 20 4853 1804677

A cura di Raffaele Laricchia

