Pasqua 2021 (al tempo del Covid): frasi e aforismi per fare gli auguri su Facebook, WhatsApp (e simili)

Pasqua 2021 è ormai alle porte e purtroppo trascorrerà per il secondo anno consecutivo con le restrizioni legate alla pandemia in atto. Nonostante il momento difficile che ci costringerà a stare lontani dai nostri cari e amici, avremo modo di mandare i nostri auguri o un semplice pensiero per le festività pasquali per mezzo di smartphone o computer. Un modo se non altro per sentirsi anche più vicini e uniti, malgrado la distanza fisica.

Frasi Auguri di Buona Pasqua 2021, aforismi e citazioni

Quando si parla di giorni di festa non è facile essere originali, mandare l’immagine o l’aforisma giusto, per questo vogliamo aiutarvi a trovare le parole più adatte ad esprimere al meglio i vostri auguri. Ecco i migliori aforismi e le frasi più indicate, a tema pasquale, da inviare su WhatsApp (e simili) ai vostri amici o parenti.

Aforismi e citazioni

“Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace”. (Erri De Luca)

“Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita”. (Susanna Tamaro)

“Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima”. (Fabrizio Caramagna)

“Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere”. (Don Cristiano Mauri)

“Pasqua è il simbolo del rinnovamento, della gioia e della rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!” (Stephen Littleword)

“Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia.

La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana.” (Paolo VI)

“Oggi è la ricorrenza della resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo: mi auguro che sia anche la resurrezione di questo momento di crisi e di malcontento e insoddisfazione della gente che vuole credere che esista ancora un futuro di gioia e di speranza che non smetta mai di volare. Buona Pasqua a tutti voi.” (Pino Azzinnaro)

“Pasqua: la festa di chi crede che il miracolo della vita possa stupire in ogni momento. Che in questa nuova Pasqua possa risorgere la speranza, là dove speranza non c’è più. Che ogni uovo, simbolo della vita, possa schiudersi e nascere la pace, là dove pace non c’è più. Che questa nuova Pasqua possa donare la serenità nel cuore di tutti noi.” (Giorgia Stella)

Frasi ironiche

“La migliore sorpresa che io abbia mai trovato nell’uovo di Pasqua è un altro uovo di Pasqua”

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi… no, il cioccolato non si può considerare una persona”

“Ti auguro una Pasqua ricca di sorprese, immagina lo stupore che proverai trovando un ciondolo di plastica scadente al posto del solito portachiavi da quattro soldi”

“Gesù risorge a Pasqua, ma noi tutti rischiamo la morte quando ci sediamo a tavola”

“Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio “molto dolce” ti auguro Buona Pasqua.”

“Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo.”

Auguri classici e “al tempo del Covid”

Non sarà la solita Pasqua, perché ringrazieremo con più cuore Dio che ci permette di stare bene e di essere in salute in un momento così delicato. Buona Pasqua!

Possa questa Pasqua portare molta felicità nella tua vita e fare avverare tutti i tuoi desideri!

Non ti auguro altro che tanti sorrisi e tante dolci prelibatezze. Buona Pasqua!

Non è un caso che la Pasqua cada in primavera. È una festività che simboleggia la rinascita, esattamente come questa stagione. Che la vostra anima possa rifiorire, profumando la vostra vita e quella delle persone che amate.

La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felice. Buona Pasqua!

La Pasqua non è solo uova di cioccolato, ma anche pace, amore e famiglia. Tanti auguri!

Oggi focalizzati sulle cose belle, pensa a tutte le fortune che hai, la casa, la famiglia, il lavoro e la possibilità di essere tranquillo in un momento di grande agitazione. Pensa a tutto ciò in questa Pasqua e ti sentirai meno solo. Tanti auguri!

Oggi saremo lontani, ma questo non significa che non sarò con te con il pensiero e soprattutto con il cuore. Auguro a te e alla tua famiglia una bellissima Pasqua, sperando che sia un giorno di felicità e gioia.

Tanti auguri per questa santa Pasqua a chi rende le mie giornate di lavoro ogni giorno speciali. Buona Pasqua al collega migliore del mondo.

Con l’augurio che il miracolo della Pasqua possa toccare le vostre vite e quelle dei vostri cari.

Amo i momenti in cui siamo tutti riuniti in famiglia, mi dispiace che per quest’anno non sarai con noi, ma senza dubbio saremo vicini con il cuore. Tanti auguri di Buona Pasqua.

Tanti auguri per una Pasqua un po’ più amara quest’anno, perché ci trova ad essere lontani, ma ci avvicina con il cuore! Ti vogliamo bene, non dimenticarlo.

A cura di Francesco Ladisa

