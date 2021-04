Previsioni meteo: dopo Pasquetta clamorosa ondata di freddo e neve fuori stagione!

Aggiornamenti decisamente clamorosi in vista per la prossima settimana ed in particolare per i giorni successivi a Pasquetta. Dopo la rapida ondata di temporali e aria fredda attesa tra sabato e domenica, ci aspetta una brevissima pausa nella giornata di Pasquetta a cui seguirà una vasta e importante ondata di freddo di origine artica, la quale sarà responsabile di un sensibile calo termico e addirittura del ritorno della neve a tratti in pianura.

Questo colpo di coda invernale assolutamente fuori stagione arriverà con forza nella giornata di martedì al nord e nelle successive 48 ore sul centro-sud. Dunque almeno fino a giovedì 8 aprile scordiamoci il tempo primaverile e molto mite che stiamo vivendo attualmente da nord a sud!

TORNA LA NEVE A QUOTE BASSE ! L’irruzione fredda sarà particolarmente incisiva in virtù dei fortissimi contrasti termici che andranno a generarsi in pianura Padana, dove attualmente troviamo temperature fino a 24-25°C.

L’aria fredda dapprima investirà Gran Bretagna, Francia, Germania, Danimarca e Svizzera nella giornata di Pasquetta (dove porterà neve fino in pianura), mentre irromperà nel Mediterraneo dalle prime ore di martedì 6 aprile.

Molto probabile l’arrivo di rovesci e temporali intensi su gran parte del nord, in particolare sul nord-est: la presenza dei forti fenomeni favorirà un crollo sensibile delle temperature e di conseguenza anche il crollo della quota neve fino a quote bassissime. Tra il pomeriggio e la sera di martedì potrebbe nevicare addirittura in pianura su Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Non mancheranno anche grandinate localizzate.

Fenomeni più deboli sul nord-ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) dove la neve potrebbe scendere oltre i 300-500 metri.

Tra mercoledì e giovedì il maltempo si sposterà sul centro-sud mentre al nord avanzerà un graduale miglioramento in un contesto però particolarmente freddo. La neve farà nuovamente la sua comparsa sull’Appennino centro-meridionale oltre i 500-700 metri di quota, mentre più in basso non mancheranno forti rovesci e grandinate.

A cura di Raffaele Laricchia

