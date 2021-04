Meteo: fronte freddo in arrivo con TEMPORALI e calo delle temperature

Il bel tempo ed il tepore primaverile saranno a breve spazzati via dalla prima perturbazione di aprile, situata in questi minuti tra l’alto Adriatico e i Balcani. Il peggioramento sarà piuttosto rapido ma comunque incisivo per le regioni centro-meridionali, dove arriveranno acquazzoni e temporali, oltre che un diffuso calo delle temperature.

Dopo Pasquetta seguirà un’altra perturbazione, ancor più fredda, che avvolgerà quasi tutta Italia e addirittura potrebbe riportare la neve in pianura al nord.

METEO 3 APRILE 2021 | Il fronte freddo, caratterizzato da una lunga fascia di nubi e temporali, sta scivolando verso sud. A partire dal pomeriggio arriveranno acquazzoni e temporali su Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise e fra tardo pomeriggio e sera toccherà anche a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale.

Nubi sparse e isolate piogge al mattino in Sicilia a causa di un vasto ammasso nuvoloso presente nel Tirreno: queste nubi poi raggiungeranno la Campania in mattinata ma con fenomeni molto esigui.

Qualche rovescio o temporale sparso potrà interessare il nord (specie Emilia, Veneto, Lombardia, Piemonte) ma in maniera estremamente più blanda e rapida.

Le temperature, che anche stamattina si porteranno oltre i 20°C su gran parte del centro-sud, scenderanno rapidamente a partire dal tardo pomeriggio. Sul nord-est il crollo termico è già in atto e a breve seguirà il nord-ovest.

A cura di Raffaele Laricchia

