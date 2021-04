Previsioni meteo: Pasqua con vento e freddo, Pasquetta ok (quasi) per tutti

Rapida sferzata instabile in atto al centro-sud, Pasqua più serena ma con freddo e venti forti. Pasquetta stabile quasi ovunque. Le previsioni meteo dettagliate.

Un fronte instabile alimentato da aria fredda sta scivolando in questi minuti sul centro Italia e nelle prossime ore raggiungerà il sud, dove riporterà un po’ di pioggia e soprattutto un deciso calo termico! La perturbazione sarà rapida e poco incisiva in termini di pioggia, ma avrà il merito di spazzar via le temperature esageratamente alte registrate negli ultimi giorni.

Domani, giornata di Pasqua, la perturbazione si allontanerà rapidamente dall’Italia ma alle sue spalle continueranno a soffiare sostenuti venti di grecale e tramontana. Il vento si farà sentire soprattutto sul centro-sud dove acutizzerà la sensazione del freddo. Le piogge saranno ancora possibili al mattino su Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale, zone interne della Campania e del Molise, ma tenderanno rapidamente ad esaurirsi lasciando spazio a cieli più sereni e su citati venti di tramontana. Nel pomeriggio possibilità di temporali su Sardegna e Sicilia.

Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 13°C sul versante adriatico e al nord, mentre sul lato tirrenico e le isole maggiori potranno raggiungere i 16-17°C. Molto freddo invece di notte e dopo il tramonto, con minime che scenderanno sotto i 6-7°C su tante località .



PASQUETTA STABILE | La giornata di Pasquetta vedrà una breve pausa dal maltempo in attesa della perturbazione di martedì che porterà freddo e addirittura neve a quote bassissime.

Sarà una Pasquetta soleggiata su gran parte della penisola, eccetto al nord-ovest dove avremo nubi in aumento e le isole maggiori dove saranno probabili addensamenti e isolate piogge. In serata possibili primi fenomeni sulle Alpi con neve a bassa quota per effetto della nuova perturbazione artica in arrivo.

Venti in attenuazione e temperature massime in aumento ovunque rispetto a Pasqua di almeno 3-4°C, mentre continuerà a far molto freddo di notte e all’alba.

A cura di Raffaele Laricchia

