Fulmine si abbatte su Genova Quarto: colpito e incendiato casolare

Vi abbiamo documentato nella serata di ieri la caduta di un fulmine sulle alture di Quarto, nell’entroterra di Genova, durante un temporale che ha colpito la città e si è poi trasferito in mare.

La scarica elettrica ha colpito e incendiato non soltanto un albero ma anche un casolare situato nell’area boschiva di Genova Quarto, in zona via dei Ciclamini. Per fortuna, la struttura era semi-abbandonata e non ci sono state conseguenze a persone.

L’incendio originato dal fulmine ha distrutto in poche ore l’abitazione e il relativo magazzino. L’intervento dei vigili del fuoco, durato tutta la notte, ha permesso che le fiamme non si estendessero anche alla fitta vegetazione limitrofa, innescando un fronte di fiamma ben più esteso. Questa mattina il rogo risultava ormai domato.

E’ probabile (come riporta anche la pagina Facebook del “centrometeoligure”) che si sia trattato di un fulmine positivo, ovvero una scarica elettrica che fuoriesce letteralmente dal cumulonembo, “viaggiando” orizzontalmente e abbattendosi al suolo lontano dalla struttura temporalesca, talvolta anche a 10/15 km di distanza. Si tratta perciò di fulmini particolarmente pericolosi, perché possono cadere nelle nostre vicinanze anche se il temporale non è a noi vicinissimo e il cielo è addirittura sereno sopra le nostre teste.

A cura di Francesco Ladisa

