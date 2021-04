Sferzata artica martedì, temporali e fiocchi di neve anche in pianura

Freddo e maltempo non ci lasceranno almeno fino a mercoledì e pertanto l’appuntamento con la primavera è nuovamente rimandato alla fine della prima decade di aprile. Un vero e proprio colpo di coda invernale, abbondantemente fuori stagione, colpirà lo Stivale nella giornata di martedì 6 aprile, addirittura riportando fiocchi di neve a quote bassissime.

PASQUETTA QUASI STABILE | La giornata di Pasquetta, domani, trascorrerà senza particolari preoccupazioni grazie ad una breve tregua. Avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, con qualche possibile acquazzone su Sardegna e Sicilia. Dal pomeriggio nubi in aumento su tutto il nord-ovest per l’avvicinamento della nuova perturbazione artica.

MARTEDI NEVE A QUOTE BASSE | L’aria fredda artica scivolerà nel Mediterraneo dalle prime ore di martedì ed invaderà dapprima il nord: qui ci aspettiamo acquazzoni e temporali sparsi, a cui seguirà un importante calo delle temperature.

Grazie al calo termico improvviso è molto probabile che i fiocchi di neve possano spingersi fino a quote bassissime o addirittura in pianura.

Dove succederà? Dagli ultimi aggiornamenti la neve potrebbe arrivare martedì mattina a bassa quota su Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia orientale. Ovviamente non ci saranno nevicate eccezionali in pianura, ma al limite delle rapide comparse con rari accumuli. Migliora dal primo pomeriggio.

Tra martedì pomeriggio e sera l’aria fredda scivolerà anche sul centro Italia ed anche qui avremo un netto calo termico. La neve arriverà fino in collina e localmente addirittura sui 300-400 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo (durante i fenomeni più intensi). Rovesci rapidi e calo termico importante anche su Toscana e Lazio, mentre sarà più asciutto su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

Al sud avremo ancora temperature miti martedì, ma non mancheranno venti forti di libeccio e qualche addensamento. Qui il freddo arriverà mercoledì e porterà acquazzoni e temporali sparsi, con neve oltre i 700-800 metri.

A cura di Raffaele Laricchia

