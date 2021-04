Veneto: scossa di terremoto lieve avvertita tra Padova e Rovigo nel pomeriggio

Una debole scossa di terremoto è stata avvertita oggi 4 aprile 2021, esattamente alle 15.58, nel cuore del Veneto, tra padovano e rodigino. Diverse sono le segnalazioni arrivate dall’area epicentrale, piuttosto insolita.

Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 2.7, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 9 km di profondità . Epicentro individuato su Lozzo Atesino, tra Vo’ e Este, nel padovano. Il capoluogo dista dall’epicentro circa 18 km. Il sisma è stato avvertito con lievi tremori e boati nei numerosi centri abitati situati in un raggio di 20 km, anche a Padova. Molte segnalazioni da Vo’, Este, Monselice, Lendinara, Tribano, Abano Terme. Qualche segnalazioni è giunta anche da Rovigo, distante 24 km dall’epicentro.

///MONITORAGGIO DEI TERREMOTI IN TEMPO REALE, CLICCA QUI///



Naturalmente non ci sono danni a cose o persone. Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Lozzo Atestino PD 1 3158 3158 Cinto Euganeo PD 2 2025 5183 Vo’ PD 5 3372 8555 Baone PD 6 3110 11665 Arquà Petrarca PD 6 1874 13539 Agugliaro VI 6 1404 14943 Este PD 6 16562 31505 Galzignano Terme PD 7 4371 35876 Ospedaletto Euganeo PD 7 5738 41614 Noventa Vicentina VI 8 8947 50561 Torreglia PD 9 6162 56723 Albettone VI 9 2081 58804 Monselice PD 10 17599 76403 Campiglia dei Berici VI 10 1716 78119 Carceri PD 10 1580 79699 Santa Margherita d’Adige PD 10 2296 81995 Battaglia Terme PD 10 3881 85876 Teolo PD 11 9065 94941 Saletto PD 11 2749 97690 Pojana Maggiore VI 11 4336 102026 Ponso PD 11 2471 104497 Rovolon PD 11 4970 109467 Pernumia PD 12 3892 113359 Vighizzolo d’Este PD 12 924 114283 Sant’Elena PD 12 2468 116751 Montegrotto Terme PD 12 11331 128082 Megliadino San Fidenzio PD 12 1939 130021 Villa Estense PD 13 2212 132233 Sossano VI 13 4403 136636 Cervarese Santa Croce PD 14 5747 142383 Megliadino San Vitale PD 14 1959 144342 Due Carrare PD 14 9050 153392 Abano Terme PD 14 19950 173342 Solesino PD 14 7072 180414 San Pietro Viminario PD 14 3039 183453 Montagnana PD 15 9214 192667 Pozzonovo PD 15 3587 196254 Asigliano Veneto VI 16 848 197102 Granze PD 16 2041 199143 Villaga VI 16 1914 201057 Saccolongo PD 16 4940 205997 Orgiano VI 16 3057 209054 Roveredo di Guà VR 16 1573 210627 Barbarano Vicentino VI 16 4594 215221 Nanto VI 16 3086 218307 Selvazzano Dentro PD 16 22886 241193 Mossano VI 17 1788 242981 Montegaldella VI 17 1806 244787 Tribano PD 17 4427 249214 Castegnero VI 17 2939 252153 Cartura PD 17 4665 256818 Vescovana PD 18 1821 258639 Casale di Scodosia PD 18 4859 263498 Maserà di Padova PD 18 9081 272579 Montegalda VI 18 3391 275970 San Germano dei Berici VI 19 1178 277148 Urbana PD 19 2145 279293 Pressana VR 19 2512 281805 Albignasego PD 19 25577 307382 Stanghella PD 19 4197 311579 Piacenza d’Adige PD 19 1341 312920 Veggiano PD 19 4694 317614 Sant’Urbano PD 19 2064 319678 Conselve PD 19 10302 329980 Alonte VI 19 1666 331646 Rubano PD 19 16173 347819 Zovencedo VI 19 773 348592 Barbona PD 20 671 349263 Mestrino PD 20 11431 360694

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook