Caldo anomalo e impressionante invasione di locuste tra Arabia e Iran [VIDEO]

Immagini impressionanti arrivano dal Medio Oriente, alle prese con un’invasione di locuste eccezionale, che sta mettendo a dura prova l’agricoltura di Paesi come Arabia Saudita e Iran.

Le autorità iraniane hanno avviato una serie di operazioni di disinfestazione dopo l’arrivo di gigantesche “nubi” di locuste, con milioni di esemplari, nelle province meridionali e occidentali del Paese.

Saeed Morin, responsabile dell’agricoltura di Teheran, la migrazione delle locuste in Iran è cominciata a fine marzo diffondendosi su quasi 2 mila ettari di terreni agricoli e minacciando la produzione in almeno 13 città.



Grande preoccupazione anche in Arabia Saudita dove i terreni e finanche i deserti sono ricoperti da milioni di locuste. A peggiorare la situazione è non solo il caldo anomalo (che aiuta a proliferare questi insetti) ma anche i forti venti da sud-ovest che spostano enormi sciami di locuste quasi ininterrottamente dal Kuwait verso l’Arabia.

A cura di Raffaele Laricchia

