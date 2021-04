Covid: in India pandemia dilagante, record di 100 mila casi in 24 ore

Non si arresta la crescita dei contagi in India, uno dei paesi attualmente più colpiti dall’emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore si registra un aumento record dei nuovi casi, oltre 100 mila nuove infezioni da coronavirus.

Numeri che hanno spinto Maharashtra, lo stato più industrializzato del paese, a imporre misure più stringenti come lo smart working e la chiusura dei centri commerciali e ristoranti fino al termine del mese.

Sono esattamente 103.558 le nuove infezioni in 24 ore, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero federale della sanità. “C’è un tasso allarmante di crescita di Covid-19 casi e morti nel paese”, ha detto il governo federale del primo ministro Narendra Modi in una dichiarazione durante il fine settimana. Mentre i numeri dell’infezione continuano a crescere vertiginosamente, cinque Stati indiani sono nel bel mezzo delle elezioni locali con migliaia di persone che si accalcano per raduni elettorali, mentre l’Uttarakhand settentrionale segna il pellegrinaggio indù della durata di un mese del Kumbh Mela, che attira centinaia di migliaia di persone sulle rive del fiume Gange.

A cura di Francesco Ladisa

