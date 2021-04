Freddo e neve tra Danimarca e Germania, fiocchi ad Amsterdam e Berlino

Come ampiamente previsto è tornato prepotentemente l’inverno sull’Europa centro-settentrionale: in regioni dove fino a due giorni fa si registravano 25°C, adesso sta nevicando! Si tratta di un evento a dir poco eccezionale per il mese d’aprile e soprattutto diventa eccezionale uno sbalzo termico così accentuato in pochi giorni.

L’aria fredda artica ha invaso dapprima la Gran Bretagna e a seguire anche Danimarca, Belgio, Olanda, Francia, Polonia, Germania. La colonnina di mercurio è scesa fino a 1-2°C sulle pianure tedesche e circa 3-4 su Gran Bretagna e le coste del mar del Nord. Il crollo termico ha permesso il ritorno dei fiocchi di neve fino in pianura su tutti questi Paesi dell’Europa centrale: nevica ad Amsterdam e tantissime località tra Danimarca e Germania, a tratti anche con accumulo di 1-2 cm (in pianura). Oltre i 200-300 metri le nevicate si stanno rivelando più consistenti grazie a temperature inferiori allo zero.

Koppeln (Germania):

Amsterdam sotto la neve:

A cura di Raffaele Laricchia

