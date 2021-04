Meteo: freddo, neve e temporali in arrivo domani. Fiocchi anche in pianura, vediamo dove

Siamo sempre più vicini ad un importante colpo di coda invernale, nettamente fuori stagione, che sferzerà la nostra penisola da nord a sud. Oltre a venti forti e temporali arriveranno anche nevicate a quote basse e purtroppo anche gelate diffuse nell’arco delle prossime 72 ore.

L’aria fredda di origine artica continua a muoversi verso sud ed ora sta avvolgendo tutta l’Europa centrale: le nevicate hanno raggiunto le pianure di Germania, Francia settentrionale, Danimarca, Belgio, Olanda e Polonia (vedi qui le immagini).

Ora il “fronte freddo” sta impattando sull’arco alpino dove sta causando nevicate copiose fino a bassissima quota (su Austria, Svizzera e Germania) ma già nel corso della notte inizierà ad affluire sul nord Italia.

METEO DOMANI 6 APRILE 2021 | Netto peggioramento tra la notte e la mattina su Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia, Veneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna: qui ci sarà un nettissimo calo delle temperature anche di oltre 10-13°C grazie alla formazione di rovesci e temporali che faciliteranno la discesa dell’aria fredda verso il basso. Grazie a questo poderoso calo termico arriveranno nevicate fino a quote bassissime sulle suddette regioni, localmente anche in pianura!

Le nevicate più importanti potrebbero coinvolgere il Friuli Venezia Giulia domani mattina: ci aspettiamo fiocchi di neve a Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, ma è impossibile al momento parlare di accumuli (più probabili invece oltre i 200-300 metri di altitudine). Sul resto del nord-est i fenomeni saranno più irregolari e meno intensi, comunque nevosi fino a quote bassissime e addirittura in pianura (con difficile possibilità di accumulo).

Il contrasto tra quest’aria molto fredda (anche fino a -5/-6°C a 1500 metri) e l’aria più mite presente ora al suolo sarà essenziale per la formazione di forti rovesci e anche temporali su Trentino alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia orientale, Veneto, Emilia Romagna. Più asciutto invece su Lombardia occidentale, Piemonte e Liguria dove i fenomeni saranno abbastanza rari.

Considerando che ci troviamo ad aprile e l’incidenza dei raggi solari diventa sempre più marcata, è chiaro che sarà molto facile assistere ad importanti sbalzi termici anche durante l’ondata di freddo. In assenza di fenomeni e soprattutto di nuvole le temperature potranno addirittura superare i 10-12°C, per poi scendere improvvisamente anche tra 0 e 2°C in caso di rovesci, permettendo così l’arrivo della neve anche a quote pianeggianti. Questo ovviamente varrà per Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia orientale (Sondrio, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona).

Tra domani pomeriggio e sera la perturbazione coinvolgerà anche tutto il centro Italia, dove porterà neve fino in collina (400-600 metri) in particolare su Marche, Umbria e Abruzzo. Ancora mite al sud dove soffierà un sostenuto libeccio e avremo variabilità atmosferica. Sul meridione il freddo arriverà mercoledì e porterà nevicate fin sui 500-700 metri in Appennino.

A cura di Raffaele Laricchia

