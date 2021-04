Terribile alluvione in Indonesia: inondazioni e frane provocano 87 morti e decine di dispersi

Una gravissima ondata di maltempo ha colpito Indonesia orientale e vicino Timor nelle ultime ore provocando inondazioni lampo e frane, che hanno travolto diversi villaggi.

Il bilancio è drammatico: almeno 87 persone sono morte e decine risultano i dispersi. Diversi anche i feriti. Epicentro della severa ondata di maltempo l’isola di Flores, dove si contano i danni maggiori: qui molte case sono state travolte dal fango e alcune strade sono crollate, tutto questo poco prima che iniziassero le celebrazioni pasquali.

Il lavoro delle squadre di soccorso viene ostacolato dal persistente maltempo, con continue e abbondanti precipitazioni che si stanno abbattendo sull’area.

Flash floods in Indonesia’s island of Flores has killed at least 20 people and injured around 10 others pic.twitter.com/j5nWFiUVyW

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 4, 2021