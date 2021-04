Il freddo invade il nord-est: fiocchi di neve a Gorizia e Trieste. Spiagge imbiancate in Istria

Com’era nelle attese l’aria fredda ha invaso il nord-est e l’Adriatico settentrionale: le intense e fredde correnti di bora stanno sferzando Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna con raffiche superiori agli 80 km/h, le quali stanno causando un diffuso calo delle temperature.

Grazie al poderoso calo termico la neve è scesa rapidamente di quota portandosi fino in pianura nel basso Friuli, nel triestino e anche tra Slovenia e Croazia: nevica intensamente sul Carso e in Istria, fin sulle spiagge. Una storica nevicata è in atto su Pola: giardini, tetti e auto si stanno imbiancato e mai era avvenuto prima d’ora il 6 aprile.

Fiocchi di neve anche a Trieste (tutto bianco a partire dai 200 metri di quota) e Gorizia. Precipitazioni molto più deboli invece su Udine e Pordenone, pertanto la neve non riesce a portarsi sotto i 300 metri.

In questi minuti la colonnina di mercurio sta precipitando anche su Veneto, Emilia Romagna e Lombardia orientale: le temperature oscillano tra i 3 e 8°C, ma nelle prossime ore continueranno a scendere inevitabilmente grazie all’ingresso di ulteriore aria fredda. Le nevicate, tuttavia, saranno sparse e solo localmente forti.

Possibili fiocchi di neve in pianura nel corso del pomeriggio in Emilia Romagna e Veneto (accumuli nevosi blandi solo oltre 350-400 metri). Tra tardo pomeriggio e sera toccherà anche a Marche, Umbria e Abruzzo assistere a nevicate in collina.

Il divario col nord-ovest è nettissimo: su Lombardia occidentale, Piemonte, Liguria i cieli sono sereni e le temperature hanno raggiunto i 14-15°C grazie al Sole (che ricordiamo è pur sempre quello di aprile).

A cura di Raffaele Laricchia

