Inondazioni e frane devastanti in Indonesia e Timor Est: almeno 160 morti

Si aggrava il bilancio della pesantissima ondata di maltempo che ha colpito in questi ultimi giorni Indonesia e Timor Est. Secondo un nuovo rapporto annunciato oggi dal Centro indonesiano per la gestione dei disastri, sono circa 160 le vittime causate dall’ondata di maltempo. Decine ancora i dispersi.

Gran parte dei morti abitavano sulle isole vicino Timor Est, dove piogge torrenziali e frane hanno distrutto alcuni villaggi. Il maltempo ha causato danni ingenti ed estesi. Molte case, strade e ponti sono stati ricoperti di fango e alberi sradicati, rendendo difficile per i soccorritori il tentativo di raggiungere le zone più colpite. “È probabile che assisteremo ancora a condizioni meteorologiche estreme nei prossimi giorni” a causa della tempesta tropicale Seroja , ha detto l’agenzia indonesiana. La tempesta sta ora avanzando verso la costa occidentale dell’Australia.

Dili, Timor-Leste is suffering from catastrophic flooding due to torrential rain and winds. Heavy rain predicted to continue for at least the next week. Our prayers with our family and friends in country. #dilifloods #timorleste pic.twitter.com/BNs400Qtf5

— Jose L Sousa-Santos (@JLSousaSantos) April 4, 2021