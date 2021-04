Meteo: fine settimana col ritorno della Primavera, ma non dappertutto

Una irruzione d’aria fredda di origine artica, piuttosto marcata per il periodo in essere, sta portando un netto calo delle temperature e le prime nevicate anche a quote basse sul Nord-Est. Nelle prossime ore e nella giornata di domani il freddo si estenderà anche al centro-sud, determinando ovunque un clima decisamente più invernale che primaverile.

Quanto durerà? Quando torna la primavera?

Questa fase invernale non durerà troppo a lungo. Fra oggi e domani raggiungeremo già l’apice del freddo, poi fra Giovedì e Venerdì questa saccatura artica tenderà ad allontanarsi in fretta muovendo verso Est e nel frattempo attenuandosi.

Già nella giornata di Venerdì osserveremo un aumento generale delle temperature, anche se avremo ancora valori leggermente sotto la media e minime, al mattino, piuttosto rigide per via del freddo dei giorni precedenti. A seguire, quindi nel corso del week end, torneremo ad avere temperature più miti, in particolare al centro-sud dove il clima tornerà ad essere primaverile grazie alla rimonta dell’anticiclone africano. La colonnina di mercurio risalirà infatti sui 18-20 gradi (di giorno), complice anche la rotazione dei venti dai quadranti meridionali.

Nel week end piogge al Nord

Molto probabilmente però il Nord Italia non beneficerà della rimonta anticiclonica, che rimarrà confinata alle regioni centro-meridionali. Verrà invece interessato da un fronte instabile atlantico che porterà nubi, piogge e locali temporali fra Sabato e Domenica, coinvolgendo forse anche la Toscana (approfondiremo con maggiori dettagli la previsione nei prossimi giorni).

Copertura nuvolosa e piogge limiteranno la risalita delle temperature, che si manterranno generalmente al di sotto dei 15-16 gradi, per quanto concerne i valori massimi.

Il maltempo potrebbe poi proseguire anche all’inizio della nuova settimana, ma su questo ci torneremo – come detto – nei prossimi giorni.

A cura di Francesco Ladisa

