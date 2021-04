Neve quasi in pianura in Emilia Romagna, ma ora il pericolo principale è il gelo notturno al nord

L’aria fredda artica che oggi ha invaso il nord-est ha dato vita a nevicate sparse fino a quote molto basse, a tratti fino in pianura. Le regioni più colpite sono state Friuli Venezia Giulia (dove stamattina i fiocchi hanno raggiunto le pianure) e l’Emilia Romagna.

Su quest’ultima il maltempo e soprattutto il freddo vento di bora sono arrivati nel pomeriggio: il crollo termico ha favorito la comparsa della neve fino a quote bassissime, quasi in pianura soprattutto tra bolognese, forlivese, ravennate e riminese. I fiocchi bianchi hanno raggiunto i 150-200 metri di quota: le immagini che vi mostriamo arrivano da Perticara e Mercato Saraceno (località Ciola), che in breve tempo sono state imbiancate dalla neve.

RISCHIO GELATE NELLE PROSSIME ORE | La perturbazione coi suoi venti forti ed il maltempo ora si spostano sulle regioni meridionali, mentre il nord si ritroverà in condizioni meteorologiche più stabili che, purtroppo, andranno a favorire la formazione di vaste gelate anche in pianura.

L’aumento della pressione, unita all’indebolimento del vento e alla presenza di aria particolarmente fredda, causerà un sensibile calo termico nella prossima notte in tutta la pianura Padana e nelle valli. La colonnina di mercurio scenderà molto probabilmente sotto lo zero dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e fino all’Emilia Romagna, portandosi fino a -2/-3°C. Nelle valli il calo termico sarà ancor più marcato. Temperature sotto lo zero attese anche nelle aree interne di Toscana e Marche nella prossima notte.

Il gelo notturno potrebbe mettere a dura prova le campagne di tutto il nord Italia ed nuovo rischio arriverà nella notte tra mercoledì e giovedì grazie ai cieli diffusamente sereni e alla calma di vento.

A cura di Raffaele Laricchia

