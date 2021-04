Scossa di terremoto in Croazia avvertita anche in Bosnia e fino a Trieste

Una scossa di terremoto piuttosto intensa ha colpito poco fa la Croazia, esattamente alle ore 10:54.

Le prime rilevazioni del centro sismico euro-mediterraneo riportano una magnitudo 4.6 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nella contea di Sisak-Moslavina, a una ventina di chilometri da Sisak, vicino al confine con la Bosnia ed Erzegovina.

Il terremoto è stato avvertito in maniera diffusa, in un raggio di oltre 200 km. Lievi tremori giunti fino alla zona di Trieste. Non si segnalano danni a cose o persone.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>