Vasto incendio in Piemonte, in valle Cannobina: colonna di fumo visibile dal satellite

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina nell’alto Piemonte, precisamente in valle Cannobina. L’incendio si è esteso in poche ore sino a raggiungere proporzioni enormi: la colonna di fumo sprigionata in atmosfera è chiaramente visibile addirittura dalle immagini satellitari.

L’incendio in un primo momento sembrava essere domato, ma a causa di improvvise raffiche di vento da nord si è ravvivato ed è sfuggito dal controllo dei Vigili del Fuoco. Il fumo ha raggiunto anche il Lago Maggiore e il versante occidentale del varesotto.

Al momento sono almeno 80 gli operatori del corpo Aib in azione per gli incendi con l’aiuto dei canadair.

A cura di Raffaele Laricchia

