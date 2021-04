Incendio in Val Cannobina sopra il Lago Maggiore, evacuate tre persone rimaste isolate

Un incendio, molto probabilmente di origine dolose, si è sviluppato nella giornata di ieri in Piemonte, in Val Cannobina, nei pressi del Lago Maggiore (ne abbiamo parlato qui). Il rogo è stato alimentato per diverse ore dalle condizioni meteo favorevoli, in particolare dal vento sostenuto.

Come riportato dall’Ansa, un elicottero dei vigili del fuoco ha evacuato tre persone e un cane che erano rimasti isolati nella loro abitazione in seguito all’incendio divampato nei boschi. L’equipaggio dell’elicottero ‘Drago 80’, decollato da Malpensa, li ha soccorsi e col verricello li ha portati a bordo dell’elicottero riportandoli a valle.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>