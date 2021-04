Instagram e Facebook down, i due social non funzionano (messaggio di errore)

Dalle 23.30 circa Instagram e Facebook non funzionano. I due più grandi social network del mondo mostrano problemi nel caricamento dei contenuti, compresa la “home” che, soprattutto in facebook, è totalmente inaccessibile.

Accedendo a facebook gli utenti si imbattono nel messaggio : “Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon as we can.”. Il team di facebook si scusa per il disagio e conferma che stanno lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Anche instagram non funziona al momento: l’aggiornamento del feed è bloccato da circa 15 minuti e pertanto non è possibile guardare i nuovi contenuti.

Dalle 23.45 il problema sembra essere parzialmente risolto su entrambi i social network.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>