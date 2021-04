Vasto incendio in Liguria, sulle alture fra Voltri e Arenzano

Emergenza incendi non solo in Piemonte ma anche in Liguria, dove da ieri sono divampati diversi roghi alimentati da intense raffiche di vento.

Uno, ancora attivo da ieri pomeriggio, interessa le alture tra Voltri e Arenzano. La zona colpita dalle fiamme è quella tra il passo della Gava e il passo del Faiallo, vicino alla località Sambuco, nei pressi del rifugio Gilwell,

L’incendio ha impegnato per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo che sono riusciti a tenerlo sotto controllo. Col ritorno della luce del giorno sono riprese le operazioni di spegnimento dall’alto con l’aiuto di un elicottero.

A cura di Francesco Ladisa

