Eruzione del vulcano Soufriere Saint Vincent ai Caraibi: violenta esplosione e imponente colonna di cenere

Ve lo avevamo preannunciato nella mattinata e in queste ore si è concretizzata l’attesa eruzione del vulcano Soufriere Saint Vincent, situato sull’omonima isola di Saint Vincent, nei Caraibi.

Attorno alle ore 9 locali si è verificata una forte esplosione. A seguire è fuoriuscita una grande quantità di cenere dal cratere vulcanico: si stima che la colonna abbia raggiunto per il momento i 10 chilometri.

L’eruzione è avvenuta dopo l’ordine di evacuazione per gli abitanti più vicini al vulcano, che hanno lasciato le loro case nelle ore precedenti. Non si hanno notizie di feriti o vittime.

Vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore.

Praying for the safety of Saint Vincent and the grenadines at this tumultuous time pic.twitter.com/fLGjQMrloI

— Jonathan Bhagan (@discipuli7) April 9, 2021