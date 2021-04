Notte da incubo nelle campagne pugliesi: brina e gelo sulle coltivazioni

Ennesima notte da incubo per gli agricoltori, questa volta anche al sud Italia. Mentre nei giorni scorsi le forti gelate hanno colpito il nord e a tratti anche il centro, nella scorsa notte il freddo notturno si è fatto sentire anche nelle zone interne di Campania, Puglia e Basilicata.

La concomitanza tra cieli sereni, assenza di vento e residua aria fredda persistente, ha agevolato i fenomeni dell’irraggiamento notturno e dell’inversione termica capaci di far scendere le temperature sotto lo zero su gran parte delle aree interne e pianeggianti.

Temperature sotto zero in Puglia dal Tavoliere alla Valle d’Itria e finanche sulla pianura barese tra Palo del Colle, Grumo, Sannicandro, Bitritto. L’aria fredda è avanzata fin sulle coste: Bari ha registrato una minima di appena 2°C.

Il crollo termico ha favorito la formazione di brina e gelo soprattutto nelle campagne, dove il fenomeno dell’irraggiamento è molto più accentuato (il terreno perde calore molto velocemente). Vaste estensioni di terra sono state ricoperte da un velo bianco. Nelle prossime ore saranno valutati i danni di questa gelata tardiva.

A cura di Raffaele Laricchia

