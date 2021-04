Previsioni meteo: tornano le grandi piogge nel week-end, poi ancora maltempo da lunedì

Dopo una lunga assenza torneranno le umide e instabili correnti atlantiche, indispensabili per l’approvvigionamento d’acqua sulle regioni settentrionali.

Il nord sta vivendo una prolungata fase siccitosa da ormai oltre tre mesi, in particolare il nord-ovest dove le perturbazioni atlantiche latitano da dicembre.

Nei prossimi giorni finalmente tornerà la pioggia in grande stile, quella tipica dell’autunno, che avrà un ruolo importante nel rifocillare le montagne e i fiumi. La perturbazione, però, potrebbe mostrare anche il suo lato peggiore caratterizzato da locali forti temporali e anche alluvioni lampo.

WEEK-END COL MALTEMPO | Ombrelli aperti a partire da sabato pomeriggio dapprima sul nord-ovest e a seguire anche sul nord-est entro le prime ore di domenica. Il fine settimana sarà perturbato su tutto il nord e verranno coinvolte anche Toscana, Marche, Umbria e parzialmente Lazio e Sardegna.

I fenomeni potranno assumere carattere di nubifragio su Liguria e Toscana ed anche su alto Piemonte e Lombardia. Piogge importanti in arrivo anche sul Triveneto tra domenica e lunedì. Gli accumuli di pioggia totali potranno superare addirittura i 200 mm in diverse località di Liguria, Toscana settentrionale, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli.

La neve scenderà abbondantemente sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri di quota nel week-end, poco più in basso ad inizio settimana. Gli accumuli saranno molto importanti, anche superiori al metro, come non accadeva da inizio inverno.

Abruzzo, Molise e tutto il sud resteranno invece ai margini fino a lunedì: avremo locali annuvolamenti alti ma senza fenomeni, alternati ad ampie schiarite. Il clima sarà molto mite su tutto il centro-sud, con temperature fino a 20-22°C grazie ai venti di scirocco.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

POI MALTEMPO ANCHE AL SUD | Tra lunedì e martedì la perturbazione si intensificherà ulteriormente e produrrà effetti anche sulle regioni meridionali. Nubi, piogge e nevicate continueranno ad avvolgere il nord, ma allo stesso tempo si estenderanno anche sulle regioni centro-meridionali in particolare nella giornata di martedì. Forti nevicate in arrivo anche in Appennino oltre i 1300-1400 metri.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>