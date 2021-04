Forte maltempo in arrivo al centro-nord: allerta dell’Aeronautica Militare

Una saccatura di origine nord-atlantica protesa sull’Europa occidentale muove lentamente verso Est, andando a interessare progressivamente l’area nord-occidentale della nostra penisola con umide e instabili correnti meridionali.

Dalle prossime ore assisteremo ad un peggioramento atmosferico sul centro-nord Italia, con precipitazioni via via più intense sull’area di nord-ovest, in particolare fra Liguria e Alta Toscana, dove i fenomeni potranno risultare forti e persistenti.

SI PREVEDONO PER LE PROSSIME 36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, SU LIGURIA, ALTA TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE E BASSO PIEMONTE, CON POSSIBILI ABBONDANTI NEVICATE, AL DI SOPRA DEI

1000 METRI SUL CUNEESE.

I SU MENZIONATI ROVESCI POTRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI, DALLA MATTINATA DI DOMANI DOMENICA 11 APRILE 2021, DA LOCALI RINFORZI DEL VENTO, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU LIGURIA E TOSCANA, IN ESTENSIONE DAL TARDO MATTINO ANCHE A UMBRIA, LAZIO ED AREE APPENNINICHE DI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE.

A cura di Francesco Ladisa

