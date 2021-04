Forte terremoto sull’isola di Giava, danni e vittime: il video della scossa in un supermercato

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 6.0, ha colpito l’Indonesia e in particolare l’Isola di Giava questa mattina. Come vi abbiamo documentato in un primo articolo, il sisma ha provocato diversi danni e crolli nella provincia di Giava orientale. Le fonti locali riferiscono inoltre che 6 persone hanno perso la vita in seguito alla scossa di terremoto. Un’altra è gravemente ferita.

Lo United States Geological Survey (USGS), che registra l’attività sismica in tutto il mondo, ha individuato l’epicentro del terremoto a circa 44,8 chilometri a sud della città di Sumberpucung (Giava), e a 82 chilometri di profondità .

Ad essere particolarmente colpita l’area di Kepanjen, a circa 50 km dall’epicentro, dove sono crollati diversi edifici. Segnalate anche frane e smottamenti nell’area meridionale dell’Isola.

Il terremoto è stato forte e lungo, come si può vedere da queste immagini, frutto di una videocamera di sorveglianza installata all’interno di un supermercato.

A cura di Francesco Ladisa

