Meteo estremo in Slovenia: 45°C di differenza in pochi giorni, dal caldo al gelo

L’Europa sta vivendo una prima parte di primavera estremamente dinamica, caratterizzata da sbalzi termici davvero importanti su tanti Paesi, dalla Francia all’est Europa. Gli ultimi giorni di marzo si sono rivelati molto caldi su gran parte dell’Europa a causa delle insistenti correnti africane, capaci di far schizzare le temperature oltre i 25°C su Francia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Slovenia, Italia e Spagna.

Nei primi giorni di aprile, però, abbiamo fatto i conti con un improvviso ritorno prepotente dell’inverno che ha fatto crollare le temperature, portandole addirittura sotto le medie stagionali su gran parte d’Europa.

In questa altalena termica, caratterizzata da sbalzi termici imponenti, la Slovenia ha registrato probabilmente uno degli estremi meteorologici più importanti degli ultimi anni.

Il 31 marzo, nella città di Lubiana (capitale della Slovenia), si registrava una temperatura massima fi ben +25.3°C. Poco più di una settimana dopo, il 7 aprile, nella località di Bloke-Nova Vas (situata circa 30 km a sud di Lubiana) il termometro ha registrato una minima clamorosa di -20.6°C.

In poco più di una settimana la temperatura è crollata di ben 45°C, passando da un estremo all’altro come forse avviene solo nel nord America.

Ora le temperature sono nuovamente aumentate oltre i 15°C ma la situazione è tutt’altro che stabilizzatasi: la prossima settimana è attesa una nuova ondata di freddo in Slovenia (e anche in Italia) che riporterà le temperature di gran lunga sotto le medie del periodo.

A cura di Raffaele Laricchia

