Violenta scossa di terremoto in Indonesia: molti danni sull’isola di Giava

Una scossa di terremoto di forte intensità si è verificata in Indonesia, alle ore 9:17 italiane. Secondo le stime dei principali centri sismici il terremoto è stato di magnitudo 6.0 sulla scala Richter, ma i sismografi locali hanno rilevato una magnitudo superiore (6.7).

L’epicentro è stato localizzato in mare poco a Sud della costa meridionale di Giava (Java). Il sisma è avvenuto a una profondità di circa 80 km.

Da fonti locali si apprende che ci sono danni nella provincia di Giava orientale, soprattutto nell’area più vicina all’epicentro. In particolare danni e crolli vengono segnalati nella città di Kepanjen, a circa 50 km dal punto in cui si è sviluppato il terremoto. Colpiti anche altri centri nell’area attorno alla città di Malang, come Blitar, Batu, Kanigoro, Lumajang.

Diversi edifici (specialmente quelli più vecchi) sono crollati. Al momento non si segnalano vittime o feriti ma siamo in attesa di ulteriori notizie.

A Kepanjen, come mostrano le immagini, è crollato anche un pezzo del campanile di una chiesa.

A cura di Francesco Ladisa

