Marche: scossa di terremoto avvertita in tarda serata tra Macerata e Ascoli

Avvertiti tremori e boati nelle Marche, scossa di terremoto con epicentro nel maceratese. Segnalazioni anche dall’Umbria. I dati INGV.

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 11 aprile 2021, esattamente alle 23.13, al centro Italia ed in particolare tra Marche e Umbria. Molte le segnalazioni arrivate dal maceratese e dall’ascolano.

Secondo i dati dell’INGV si è trattato di un sisma di magnitudo richter 3.1, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 9 km di profondità . Epicentro individuato precisamente tra Fiastra, Pieve Torina e Muccia, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

La scossa è stata avvertita chiaramente con tremori e boati, durati pochi istanti, sulle Marche centro-meridionali e in Umbria. Molte segnalazioni da Macerata, Tolentino, San Severino Marche, Camerino, Ascoli Piceno, Fermo, Matelica.

In Umbria segnalazioni da Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino, Foligno, Trevi, Norcia e Cascia.



Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Fiordimonte MC 3 202 202 Pievebovigliana MC 3 866 1068 Fiastra MC 3 559 1627 Acquacanina MC 5 121 1748 Pieve Torina MC 6 1458 3206 Muccia MC 7 915 4121 Camerino MC 10 6974 11095 Bolognola MC 11 142 11237 Monte Cavallo MC 12 145 11382 Ussita MC 12 444 11826 Caldarola MC 13 1823 13649 Cessapalombo MC 13 512 14161 Visso MC 14 1107 15268 Serravalle di Chienti MC 14 1070 16338 Sarnano MC 15 3264 19602 Camporotondo di Fiastrone MC 15 563 20165 Serrapetrona MC 15 966 21131 Belforte del Chienti MC 16 1886 23017 San Ginesio MC 17 3498 26515 Sefro MC 17 422 26937 Castelsantangelo sul Nera MC 18 281 27218 Gualdo MC 18 815 28033 Pioraco MC 18 1134 29167 Castelraimondo MC 18 4587 33754

A cura di Raffaele Laricchia

