Torna la neve sulle Alpi, splendida nevicata sull’altopiano di Pinè

L’arrivo di una vasta perturbazione atlantica ha permesso il ritorno della neve in grande quantità sull’arco alpino, come non si vedeva dall’inizio dell’inverno. Le nevicate più abbondanti sono avvenute in alta quota, generalmente oltre i 1400 metri tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Nevicate importanti comunque si sono verificate sul Piemonte meridionale nella notte.

Il video che vi mostriamo arriva dall’altopiano di Pinè, in Trentino Alto Adige, dove oggi pomeriggio la neve è arrivata abbondante con fiocchi di grosse dimensioni.



Il maltempo entra nel vivo ad inizio settimana

A cura di Raffaele Laricchia

