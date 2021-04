Centro Italia: altra scossa di terremoto nella notte sui monti Sibillini, ma epicentro in Umbria

Scossa di terremoto nella notte avvertita tra Umbria e Marche, epicentro nuovamente nella zona dei Monti Sibillini. I dati dell’INGV.

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nella notte di oggi 12 aprile 2021, precisamente alle 05.15, sull’Appennino centrale tra Marche e Umbria. Già ieri sera era stata registrata e avvertita una scossa di magnitudo 3.1, avvertita in molte località marchigiane e umbre. Nella tarda notte la terra è tornata a tremare lievemente sempre nell’area dei Monti Sibillini, ma con epicentro più a sud-ovest.

Secondo i dati dell’INGV la stima della magnitudo è 3.0, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità . Epicentro in Umbria, a ridosso del confine marchigiano, nei pressi di Preci (PG).

Il sisma è stato avvertito chiaramente nella zona dei Monti Sibillini e nel perugino, solo per pochi istanti.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Preci PG 4 724 724 Sellano PG 6 1079 1803 Cerreto di Spoleto PG 9 1075 2878 Visso MC 10 1107 3985 Norcia PG 12 4957 8942 Castelsantangelo sul Nera MC 13 281 9223 Monte Cavallo MC 13 145 9368 Ussita MC 14 444 9812 Vallo di Nera PG 16 364 10176 Cascia PG 18 3217 13393 Campello sul Clitunno PG 19 2442 15835 Poggiodomo PG 19 117 15952 Pieve Torina MC 19 1458 17410 Fiordimonte MC 20 202 17612

A cura di Raffaele Laricchia

