Ciclone Seroja impatta sull’Australia occidentale: devastazione nella zona di Kalbarri

Il ciclone tropicale Seroja ha effettuato il suo landfall sulla costa occidentale dell’Australia, causando danni importanti in diverse località del Midwest australiano.

La violenta perturbazione ha fatto registrare raffiche di vento fino a 170 km/h, che hanno arrecato danni ingenti insieme alle piogge torrenziali cadute in breve tempo. Molti gli allagamenti. Almeno 31 mila persone sono rimaste senza elettricità.

Particolarmente colpita la località di Kalbarri, dove centinaia di case sono state distrutte dalla furia del ciclone. Oggi il premier dello stato, Mark McGowan, ha affermato che circa il 70% delle case nella località turistica ha subito danni dopo che il ciclone di categoria tre è atterrato appena a sud della città nella tarda serata di Domenica.

Il ciclone in queste ore si è notevolmente attenuato ed è stato declassato a tempesta: la traiettoria lo ha portato al largo vicino alla località di Esperance, sulla costa sud-occidentale.

#CycloneSeroja: homes & units before & after the cyclone hit #Kalbarri, 170kmh gusts causing major damage. #7NEWS pic.twitter.com/WYFL2QOlwB

— Paul Kadak (@PaulKadak) April 12, 2021